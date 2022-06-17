الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة نائبة رئيس اللجنة الدكتورة عائشة بنت علي عريشي، ناقشت خلاله العديد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها للمجلس.وضمن الموضوعات أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1442 /1443هـ، ومناقشة التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443/1442هـ.كما درست اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1443/1442هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 1443/1442هـ، وذلك لرفع تقاريرها حيال التقارير لطرحها في جلسات المجلس القادمة.من جانب آخر عقدت لجنة الإعلام في مجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عطا بن حمود السبيتي، ناقشت خلاله التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443/1442هـ، المحال لها من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها حياله.وبحثت اللجنة أداء الوزارة والصعوبات والتحديات التي تواجهها، كما استعرضت اللجنة سبل تطوير الإعلام السعودي ، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية تعزيز فرص التوظيف للكفاءات الإعلامية، كما تطرقت إلى أوجه دعم الإعلام الخارجي وطرق تطويره.يذكر أن لجنة المياه والزراعة والبيئة، ولجنة الإعلام ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.// انتهى //20:11ت م0084