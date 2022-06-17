نواكشوط 18 ذو القعدة 1443هـ الموافق 17 يونيو 2022م واسوصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط، اليوم، في زيارة رسمية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار أم التونسي في نواكشوط، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد البلوي.// انتهى //20:13ت م0085