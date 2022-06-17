المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واستشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمعرض المدينة المنورة للكتاب2022 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي سيستمر حتى 25 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر.ويجمع جناح المكتبة بين الثقافة والمعرفة والتاريخ؛ حيث يتضمن مجموعات من إصدارات المكتبة من الكتب الخاصة بالبيانات والتطوير والحوسبة الرقمية، جنبا إلى جنب مع الإصدارات الأدبية والتاريخية وكتب الرحلات والكتب المصورة وغيرها من الكتب والمطبوعات والوثائق لتاريخ المملكة، فضلا عن الكتب التي تعنى بالتراث العربي والإسلامي.وعرضت المكتبة عدد من المشروعات والمبادرات والإصدارات التي تعبّر عن جهودها في نشر الثقافة والتواصل الحضاري وحفظ التراث والمسؤولية المجتمعية، وشراكاتها المحلية والدولية، باعتبارها مؤسسة ثقافية متخصصة في مجال صناعة المعرفة وابتكارها منذ أكثر من ثلاثين عاما.وأبرز الجناح عددًا من المشروعات المهمة التي أطلقتها المكتبة، إضافة إلى عرض ما تحتويه من مقتنيات الخرائط والصور النادرة التي تتمثل في صور محمد صادق بك، و ميرزا واحمد حلمي لتراث المملكة المتنوع، ولمشاهد الحج قبل أكثر من 100 عام.ومن جانب آخر تم عرض المعارض التي تقيمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حالياً داخل المملكة وخارجها بتقنية الواقع المعزز (معرض الخط العربي - معرض العملات والمسكوكات الإسلامية) من خلال شاشات تفاعلية، كما قدم الجناح فعاليات للأطفال والناشئة؛ تعبر عن خبراتها وتجاربها في عنايتها بالطفل وإنشاء مكتبات خاصة به وإصدار العديد من الأعمال والبرامج والأنشطة الموجهة للطفل، وقدمت المكتبة اهداءات للزوار عبارة عن مجموعة صور تاريخية متنوعة .// انتهى //20:13ت م0086