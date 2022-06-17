تبوك 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسشاركت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة تبوك في المبادرة التطوعية التي تحمل شعار " دمك حياة " للتبرع بالدم، والتي نظمتها مؤسسة الديوانية التطوعية بالمنطقة ، حيث شهدت المبادرة على مدى ثلاثة أيام ، إقبالاً واسعاً من الأهالي ، الذين تفاعلوا مع الحملة في نسختها الثانية ، وبلغ عدد المتبرعين 132 متبرع ، والتي تسهم تبرعاتهم بعد - مشيئة الله - في إنقاذ حياة مايقارب الـ 400 مريض ومريضة.وأوضح ممثل مؤسسة الديوانية التطوعية بمنطقة تبوك ممدوح البلوي، أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم ورفع مستوى التبرع لزيادة المخزون الإستراتيجي لبنوك الدم بتبوك ، من خلال الوصول لأماكن المتبرعين وتعزيز ثقافة التبرع بشكل منتظم ، وزيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم تطوعاً وتشجيعاً لأفراد المجتمع على التبرع بالدم لتحفيز المتبرعين وتحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمستشفيات.// انتهى //20:26ت م0088