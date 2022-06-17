الرباط 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعاً بنسبة 1.42 %، مسجلاً 12.083,57 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.38 % ليستقر عند 975,38 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.7 % مسجلاً 907,95 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 161,99 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 632,78 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:28ت م0090