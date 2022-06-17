جدة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسزار وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، السفير يوسف بن محمد الضبيعي مفوضية الاتحاد الأفريقي.والتقى الوفد بمعالي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، وذلك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.وتناول اللقاء العلاقات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي وسبل تعزيزها، كما تبادل الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:53ت م0101