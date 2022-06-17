الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسواصل المنتخب السعودي الأولمبي اليوم تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادًا لمباراته التي سيلعبها مع منتخب أوزبكستان الأحد المقبل، في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على ملعب كيباري، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، حيث أدّوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.ويختتم المنتخب الوطني في تمام الساعة السادسة من مساء غدٍ السبت تحضيراته للنهائي القاري، بحصة تدريبية على ملعب كيباري في طشقند.// انتهى //21:54ت م0102