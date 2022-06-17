الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واستوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي الفرج ، فريق "الصفا" بلقب بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لفئة الكبار في نسختها الثالثة، بعد فوزه مساء اليوم على نظيره "الثقبة" بنتيجة شوطين دون مقابل، وحصده العلامة الكاملة بواقع 6 نقاط مع ختام منافسات البطولة، التي أقيمت لمدة ثلاثة أيام على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف، بمشاركة أربعة فرق، فيما جاء "الخليج" في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه على نظيره "النور" الذي حلّ ثالثاً بنقطتين، ثم "الثقبة" في الترتيب الرابع والأخير بدون أي نقاط، فيما نال لاعب "الصفا" حيدر الحسن جائزة أفضل لاعب في البطولة.وعلى مستوى الناشئين، توّج الفرج فريق "النور" بلقب بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الناشئين في نسختها الأولى، بعد أن واصل حصد العلامة الكاملة ورفع رصيده إلى 12 نقطة، بعد فوزه للمرة السادسة على التوالي في مواجهته ضمن اليوم الخامس والأخير، وحصل لاعبه حسين الصفواني على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحلّ فريق "الابتسام" في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، يليه "الخليج" ثالثاً بـ 8 نقاط، ثم "الصفا" رابعاً بـ 6 نقاط، ففريق "المحيط" في المركز الخامس بـ 4 نقاط، و"الخويلدية" سادساً بنقطتين، وجاء "الحزم" في المركز السابع والأخير بدون نقاط.// انتهى //22:10ت م0104