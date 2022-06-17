إسلام أباد 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واستفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار إسلام آباد الدولي، حيث اطلع على اكتمال جاهزية الصالة لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها.وأكد حرص المملكة على راحة الحجاج، وأن يصل الحاج بكل يسر وسهولة، معبراً عن شكرة للحكومة الباكستانية على تعاونها وتذليل الصعوبات ودورها في إنجاح هذه مبادرة " طريق مكة".// انتهى //22:16ت م0105