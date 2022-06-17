أملج 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واستشهد شواطئ محافظة أملج خلال الإجازة المطولة للطلاب، توافد أعداد كبيرة من أهالي وزوار المحافظة، مما يؤكد أهميتها كأحد الوجهات السياحية الرئيسة في المملكة.ويعد شاطئ الدقم السياحي من أشهر الشواطئ التي يرتادها الأهالي والزوار لوقوعه على واجهة بحرية فريدة من نوعها تجمع بين التلال الرملية والشعب المرجانية، وسط توافر العديد من الخدمات التي يحتاجها السائح .كما تشهد شواطئ المحافظة الأخرى في الحرة والنصبة والشبعان والحسي إقبالاً من السياح، خاصة من خارج المحافظة الذين جعلوا محافظة أملج وجهتهم السياحية.// انتهى //22:18ت م0106