الطائف 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم في جولة تفقدية على احتياجات قصور محافظة الطائف التراثيَّة التاريخيَّة، حيث اطلع سموه خلال جولته على التاريخ المعماري لهذه القصور، رافقه في الجولة مدير عام هيئة التراث بمحافظة الطائف.واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام هيئة التراث بالمحافظة عن المواقع الإستراتيجيَّة التي تمتاز بها العديد من القصور التاريخية، حيث عرفت هذه القصور التراثية التاريخية بالمحافظة بطرازها المعماري الفريد، وطوابقها وبساتينها الخضراء التي أعطت طابعًا جماليًا مختلفًا في ذلك الوقت، وبالمواصفات الهندسية في أوصاف القصور خارجياً أو داخلياً واحتياجاتها.// انتهى //22:25ت م0108