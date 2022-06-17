دكا 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واستستمر مبادرة طريق مكة أعمالها في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في دكا لخدمة ضيوف الرحمن بجمهورية بنجلاديش، وذلك من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1443 هـ.وثمن العديد من ضيوف الرحمن في بنجلاديش جهود المملكة على ما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن لينعموا بالسكينة والراحة أثناء أداء فريضة الحج، إضافة إلى حرصها على تقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم بلدانهم بعد تمام نسكهم.ويأتي ذلك من خلال مبادرة طريق مكة التي تسهم بدورها في التيسير على ضيوف الرحمن من دول بنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، والمغرب، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بمبادرة طريق مكة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار .// انتهى //22:26ت م0109