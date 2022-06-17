الرياض 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسينعقد يوم غدٍ اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الثالث عشر، برعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك بمقر ملاعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بحضور 66 مسؤولاً من ممثلي الجامعات والكليات السعودية الحكومية والأهلية.وأوضح رئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني أن الاجتماع يكتسب أهمية كبرى كونه يأتي في ختام الموسم الرياضي الثاني عشر للاتحاد، مما يعطي فرصة لتقييم البرامج والفعاليات التي جرى تنفيذها، والإعداد المبكر للموسم القادم والمشاركات الدولية للاتحاد.وقدم المزيني الشكر لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ولمعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أحمد السديري، ولأعضاء الجمعية العمومية على ما يجده الاتحاد من دعم واهتمام كان له الأثر الكبير في تقديم برامج ومسابقات رياضية نوعية، رفعت من مستوى المشاركة من رياضيي الجامعات في المملكة، مما انعكس إيجابًا على ارتفاع المستوى الفني للمنافسات والذي بدروه يسهم في قوة مشاركات المنتخبات الوطنية في المحافل العالمية.من ناحيته عبّر أمين عام الاتحاد الدكتور عبدالإله الصلوي عن سعادته بنجاح الموسم الرياضي الثاني عشر للجامعات السعودية، وما شهده من إنجازات وتنافس شريف بين الفرق واللاعبين، مشيراً إلى الاجتماع سيشهد عرضاً لمؤشر أداء الجامعات لهذا الموسم، واستعراض مسابقات الموسم المقبل الثالث عشر، ومناقشة مقترحات الأمانة العامة للاتحاد ومقترحات الجامعات والكليات.ونوه الصلوي بالتعاون الكبير من مسؤولي شؤون الطلاب في الجامعات السعودية، ما أسهم في انضباط ورفع مستوى المشاركات وتنفيذها في مواعيدها المقررة، مثنياً على الدور البارز لمنسوبي الاتحاد وأعضاء اللجان في الإشراف والتنظيم والمتابعة حتى خرجت تلك المنافسات بالشكل المأمول والمخطط له.// انتهى //22:28ت م0110