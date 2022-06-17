جدة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسأطلق موسم جدة اليوم فعاليات منطقة "غوفالي" التي تجمع بين الطابع الريفي والأجواء الجبلية؛ حيث تعد وجهة جديدة لزوار الموسم وبيئة جمالية لعشاق الهدوء والاسترخاء؛ حيث تتميز المنطقة باعتدال أجوائها ونسبة الرطوبة المنخفضة فيها.وتم بناء وتجهيز المساحة الخاصة بالفعالية بأرضية مفروشة بالحصى الصغير "جرافيل" لتعطي الطابع الريفي الجبلي، بالإضافة إلى ممرات المشاة، وممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ كما تشارك في الفعاليات فرقة الـ Dj KATIKA و الـ Dj ZEE العالمية.وكان موسم جدة 2022 قد وجه بوصلة فعالياته للسياحة الجبلية التي تتميز بها منطقة "غوفالي" في مركز عسفان، وتمتد "غوفالي" على مساحة 30,000 متر مربع؛ وتم بناء مرافق فعالياتها على مساحة 10,000 متر مربع، وتم الحفاظ على 20,000 متر مربع كمساحة تطويرية للمراحل القادمة التي يجري دراستها بناءً على الزيادة في أعداد الزوار.يذكر أن منطقة "غوفالي" تقدم العديد من الفعاليات المصاحبة لموسم جدة وتشمل مواقع الفعاليات بالمنطقة على جلسات شراعية وعصرية ومطاعم ومقهى غوفالي ومسرح صخري ومواقف وخدمات متكاملة للزوار.// انتهى //23:14ت م0112