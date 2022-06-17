مقديشو 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسقتلت قوات الأمن الصومالية 60 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية في ولاية غلمدغ بمنطقة بحدو.وأوضح وزير إعلام ولاية غلمدغ الصومالية أحمد فلغلي أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، حيث انهزموا أمام القوات الصومالية التي تتعقب فلول الخلايا الإرهابي.من جانبه أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بأهالي بلدة بحدو على تضحياتهم وتفانيهم في الدفاع عن أنفسهم ضد هجوم إرهابيي حركة الشباب الذين شنوا هجوما شرسا على البلدة صباح اليوم.يذكر أن الجيش الصومالي قد كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.// انتهى //23:16ت م0113