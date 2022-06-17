نيويورك 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعًا 8.07 نقاط، 0.22%، إلى 3674.84 نقطة, وصعد المؤشر ناسداك المجمع 152.25 نقطة، 1.43%، ليغلق عند 10798.35 نقطة.وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي انخفاضاً بلغ 38.29 نقطة، عند 0.13% إلى 29888.78 نقطة.// انتهى //23:20ت م0114