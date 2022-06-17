أملج 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واساختتمت في محافظة أملج اليوم، فعاليات مهرجان المانجو الأول الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، والذي تجاوز عدد زواره خمسة آلاف زائر واستمر ثلاثة أيام.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان ضم 20 عارضاً من مزارعي المانجو بالمحافظة، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال إقامة هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين بعرض منتجاتهم الزراعية وفتح قنوات تسويقية لهم داخل المنطقة وخارجها.وثمّن "الرويلي" الدعم ألامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك للمزارعين واهتمام سموه الدائم بالمزارعين، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي نائبه على دعمهم المستمر للجهود التوعوية والإرشادية، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة للمزارعين واهتمامهم الدائم بكل ما من شأنه خدمتهم والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها، كما قدم شكره للجهات الحكومية والجمعيات والشركات والمزارعين المشاركين في المهرجان .// انتهى //23:21ت م0115