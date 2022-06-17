الأمم المتحدة 18 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 17 يونيو 2022 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجميع إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان، الذي حكم فيه على حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، بالسجن المؤبد عن الجرائم التي ارتكباها بتاريخ 14 فبراير 2005.وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمين العام غوتيريش أحيط علما بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان فيما يخص الهجوم الذي وقع منذ 17 عاما في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عنه مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا وإصابة 226 آخرين بجراح، مشيراً إلى استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان.وأعرب فرحان حق عن تقدير المنظمة العميق لتفاني وعمل القضاة والموظفين المشاركين في هذه القضية على مر السنين.// انتهى //23:23ت م0116