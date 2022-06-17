الجزائر 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واستلقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تتضمن العلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأوغندي أمس بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي يزور أوغندا حالياً.كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية.// انتهى //00:24ت م0002