سياسي / الرئيس الأوغندي يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري
السبت 1443/11/19 هـ الموافق 2022/06/18 م واس
الجزائر 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واس
تلقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تتضمن العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأوغندي أمس بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي يزور أوغندا حالياً.
كما جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية.
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