الرباط 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واساختتمت بمدينة مراكش المغربية مساء أمس الجمعة أعمال المؤتمر الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبار باعتماد "إطار عمل مراكش"، كوثيقة مرجعية للأعمال التي ستسعى الدول الأعضاء في المنظمة لتنفيذها في مسار تعلم وتعليم الكبار، وبلوغ مستقبل واعد للتماسك الاجتماعي والرفاه والإدماج والاستدامة للجميع.والتزم المشاركون بهذه التوصيات، موصين بتنفيذ سلسلة من المبادرات من أجل تعلم الكبار وتعليمهم، وإعادة تأهيل المنظومات المرتبطة بهذا المجال، وتحسين جودة التعلم، والرفع من التمويلات.كما أعربوا عن عزمهم على زيادة الإنفاق العام على تعليم الكبار بهدف الوصول التدريجي إلى المعايير ذات المرجعية الدولية، مع التأكيد على التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وعاملا من عوامل التمكين والمواطنة العالمية النشطة، وتسهيل تبادل المعارف بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجامعات والمجتمع المدني، وعلى الصعيد الدولي، وبين الدول الأعضاء// انتهى //00:50ت م0003