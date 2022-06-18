أبيدجان 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسلقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم طفلان على إثر انهيار للتربة خلّفتها الأمطار الغزيرة في مدينة أبيدجان بجمهورية ساحل العاج.وأوضح الدفاع المدني العاجي أن الانهيار الذي وقع ليلة أمس كان في منطقة موسيكرو ببلدية أتيكوبي غرب أبيدجان.وكانت عملية إخلاء حوالي خمسين منطقة مهددة بانهيارات للتربة قد بدأت مطلع شهر يونيو الجاري مع بداية موسم الأمطار في ساحل العاج.// انتهى //02:01ت م0006