كنشاسا 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسقُتل جندي كونغولي وأُصيب شرطيان روانديان ومدنيون بجروح أمس خلال تبادل لإطلاق نار على حاجز حدودي في غوما بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في إطار توتر متصاعد بين الدولتين.وقالت مصادر أمنية كونغولية : "هرع جندي كونغولي باتجاه الحدود الرواندية، أطلق جندي رواندي النار عليه وقُتل على الفور".وتابعت "تبع ذلك تبادل لإطلاق النار بيننا وبين القوات الأمنية الرواندية.. هناك جرحى في صفوف المدنيين كانوا يريدون عبور الحدود".وأوضح الجيش الرواندي "أطلق جندي كونغولي مجهول الهوية النار على مارّة كانوا يعبرون الحدود وجَرح شرطيين روانديين ردًا على ذلك أُطلق النار على الجندي الكونغولي".// انتهى //03:33ت م0007