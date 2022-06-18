ينبع 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأطلقت مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية في ينبع أمس مشروع مبادرة "دمك حياة" بالشراكة مع وزارة الصحة تحت عنوان "التبرع بالدم بادرة تضامن . شارك في الجهد وانقذ الأرواح" بهدف شكر المتبرعين بالدم وتقديرهم .وتنفذ هذه المبادرة على مستوى المملكة في جميع المناطق بقيادة نخبة من القياديين في العمل التطوعي وللعام الخامس على التوالي بهدف الوصول إلى ثلاثة عشر ألف متبرع وثلاثة آلاف متطوع خلال أيام الحملة، حيث حصلت المبادرة في عام 2021م على جائزة ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية بدولة الكويت كأفضل المشاريع التطوعية في الوطن العربي.وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالحميد الرفاعي:" إن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم تطوعا وتشجيع أفراد المجتمع على التبرع لتحفيز المتبرعين وتحسين تجربة المتبرع بشكل مستمر ودائم مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبنوك الدم في المملكة".// انتهى //07:02ت م0013