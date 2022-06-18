السيح 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واس?تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدا استقبال طلبات المتقدمين للقبول بالفصل الصيفي للطلاب والطالبات في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلكعبر بوابة الخدمات الأكاديمية من خلال الرابط: https://eserve.psau.edu.sa/ku/init.ويستمر التقديم يومين.وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة أن الفصل الصيفي سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء 22 ذي القعدة 1443هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 27 محرم 1444هـ.// انتهى //07:38ت م0015