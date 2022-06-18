جدة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ هذا اليوم السبت الموافق19 / 11 / 1433هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة .تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //07:48ت م0016