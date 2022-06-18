عام / الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
السبت 1443/11/19 هـ الموافق 2022/06/18 م واس
جدة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ هذا اليوم السبت الموافق
19 / 11 / 1433هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
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