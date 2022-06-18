أبيدجان 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأودت انهيارات التربة التي سبَّبتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار أبيدجان، بحياة ستة أشخاص.وأعلن الدفاع المدني في كوت ديفوار أنّ من بين الضحايا الست طفلين، لافتًا إلى أنّ هذه الأحداث سجّلت بمنطقة موسكيرو وفي بلدية أتيكوبي، مشيرًا إلى أنّ عملية تقييم الخسائر المادية لا تزال متواصلة.يُذكر أنّ موسم الأمطار في كوت ديفوار بدأ في مطلع شهر يونيو الجاري، ومعه باشرت قوات الدفاع المدني بإخلاء نحو خمسين منطقة مهددة بانهيارات للتربة، تحسُّبًا لتسجيل خسائر بشرية.// انتهى //09:03ت م0017