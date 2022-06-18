القاهرة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي, ودعوته جميع الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها، للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي يوفرها الاستثمار فى مصر في كافة المجالات.ورصدت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد وإصابة ١٣ فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.وتناقلت تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن منطقة الشرق الأوسط تتجه نحو ما سماه "العاصفة الكاملة"، في ظل التحديات الراهنة, لافتًا إلى أن التحديات أدت لتأثيرات سلبية مباشرة على قضايا العالم العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.ونشرت صحف القاهرة إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن عدد الأطفال الذين فروا من الصراعات والعنف والأزمات الأخرى على مستوى العالم بحلول نهاية العام الماضي تخطى 36 مليون طفل.// انتهى //10:32ت م0021