الرياض 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسيواصل مجلس الشورى - عبر الاتصال المرئي - يوم الاثنين القادم، عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، وذلك لبحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت لجانه المتخصصة من دراستها وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية.وينتظر خلال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين التي يعقدها الاثنين القادم أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهات نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1442 / 1443هـ، وبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443هـ.فيما سيناقش المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة تقريرين مقدّمين من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442 / 1443هـ، وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1442 / 1443هـ.ويدرس المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق للعام المالي 1442 / 1443هـ .وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه رأيها وتوصياتها اللازمة بشأن تعديل النظام تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش .في حين يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن نظام المساهمات العقارية، وذلك بعد إتمام اللجنة دراسة التقرير بشأن مشروع النظام تمهيداً لطرحه على المجلس، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لرأي اللجنة وتوصياتها بشأن ذلك.وفي ذات السياق، يناقش المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.وخلال الجلسة العادية الثالثة والأربعين من الدورة الثامنة لمجلس الشورى التي سيعقدها الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442 / 1443هـ، ووجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1442 / 1443هـ، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام الخطوط الحديدية.وفي ذات الجلسة سيناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 1442 / 1443 هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها، وتقريرين تقدمت بهما لجنة الطاقة والصناعة في شأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وفي شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للسنة المالية 1442 / 1443هـ.كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير السنوي للمركز بعد دراسته.وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير ووضعت توصياتها بشأنه.ويدرس المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1442/1443هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير مقدَّم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وتقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1442 /1443هـ.وخلال جلسة يوم الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات من قبل أعضاء المجلس إزاء التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442 / 1443هـ، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للسنة المالية 1442/1443هـ اللذين تمت مناقشتهما من قبل أعضاء المجلس في جلسةٍ سابقة.كما يصوّت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للسنة المالية 1442 / 1443هـ، ويستمع لوجهتي نظر والتوصيات النهائية من لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442/1443هـ، وبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للسنة المالية 1442 / 1443هـ.بعد ذلك، يناقش المجلس تقريرين مقدّمين من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1442 / 1443هـ، وبشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقريري اللجنة وما قدمته من توصيات بشأنهما بعد دراستها للتقريرين.كما سيناقش في الجلسة ذاتها تقريراً ستقوم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بطرحه أمام المجلس، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتقريراً تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وتقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجان المتخصصة دراسة التقارير المحالة إليها تمهيداً لمناقشتها أمام المجلس.ويطرح المجلس للمناقشة ضمن الموضوعات المدرجة خلال الجلسة التي سيعقدها (عبر الاتصال المرئي) تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1442 / 1443هـ، فيما تقدمت إلى المجلس لجنة حقوق الإنسان بتقرير في شأن التقرير السنوي للعام المالي 1442 / 1443هـ، ويتم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر حيال التقريرين المطروحين.// انتهى //11:38ت م0023