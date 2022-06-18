إسلام آباد 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" عن إكمال باكستان جميع بنود خطتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي سيمهد الطريق لشطب اسم باكستان من القائمة الرمادية للمجموعة.وتابعت سير مبادرة "طريق مكة" في مطار إسلام آباد الدولي، والتي تعكس حرص المملكة العربية السعودية على راحة الحجاج، مع بداية سفرهم إلى الأراضي المقدسة.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الذي دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة مواصلة العمل المستمر من أجل دعم اللاجئين الأفغان، وتوفير المساعدة الإنسانية والاقتصادية للشعب الأفغاني، للحد من تعرضه لأي أزمة إنسانية.وأخبرت عن تراجع موجة الحر في باكستان إثر بدء سلسلة جديدة من الأمطار الموسمية، والتي أسهمت في إخماد حرائق الغابات في المناطق الشمالية من البلاد.وأشارت في الشأن الاقتصادي إلى بذل باكستان مساعٍ لإحراز دعم الولايات المتحدة من أجل إحياء برنامج صندوق النقد الدولي، وذلك في وقت لم يوافق فيه الصندوق حتى الآن على اتفاقية على مستوى الموظفين بالرغم من اتخاذ الحكومة الباكستانية العديد من الخطوات الصعبة.// انتهى //11:51ت م0024