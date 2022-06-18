الرباط 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم رصدها لنتائج الدورة ال 13 لاجتماع اللجنة المشتركة السعودية المغربية التي انعقدت بالرباط برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.وتناقلت صحف الرباط تصريحات وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي وصف المغرب بالجار الإستراتيجي والموثوق به، مؤكدا على البعد الشامل للتعاون بين البلدين.وأخبرت صحف السبت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين أمس في جنين، بعد تعرض سيارة كانوا على متنها لنيران القوات الإسرائيلية.ولفتت صحف المغرب إلى أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بجنيف، مبرزة أن المؤتمرين توصلوا إلى اتفاقات تاريخية بشأن الصيد في المحيطات، وبراءات اختراع لقاحات كوفيد 19 والأمن الغذائي.// انتهى //12:28ت م0025