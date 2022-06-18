تونس 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتي بحث خلالها الجانبان العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين, وسبل مزيد تعزيزها وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.ليبيا، تطرقت صحف السبت استئناف وفدا مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة بالعاصمة المصرية القاهرة مفاوضات المسار الدستوري ضمن اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة للخروج بقاعدة دستورية توافقية للانتخابات، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة المشرفة على مفاوضات القاهرة تأمل في الخروج بإطار دستوري يكون بمثابة القاعدة القانونية للانتخابات.وتطرقت الصحف التونسية إلى الشأن الفلسطيني حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين أمس في جنين، بعد تعرض سيارة كانوا على متنها لنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //12:29ت م0026