تبوك 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واساختتم في مدينة تبوك أمس معرض "البخور والعطور الدولي" في نسخته التاسعة، بمشاركة أكثر من 50 شركة بالمملكة ودول الخليجي.يذكر أن المعرض الذي شهد إقبالاً لافتاً من الزوار واستقطب أبرز العلامات التجارية في مجال العطور والعود والبخور، كما أسهم في تشجيع واستقطاب المهتمين والمستثمرين من شباب وفتيات الوطن لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال.// انتهى //12:55ت م0028