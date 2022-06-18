القاهرة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسخسرت البورصة المصرية 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 657.7 مليار جنيه مقارنة بـ 673.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%.وانخفض مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.04% مسجلاً 9866.75 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 0.87% ليصل إلى 1854.18 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً الذي فقد 0.79% من قيمته، ليغلق عند مستوى 2738.58 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 1.1 مليون جنيه، في حين بلغت كمية التداول 3.2 ملايين ورقة مُنَفّذة على 163 عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //14:40ت م0034