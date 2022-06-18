المدينة المنورة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واستتواصل فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب في يومه الثالث بإقامة أمسيتين ثقافيتين وست ورش عمل إضافةً إلى عرضٍ بمسرح الطفل وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض الذي يتضمن أكثر من 80 فعالية تقام طيلة فترة إقامة في مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى 25 يونيو الجاري .وتتضمن الفعاليات ندوة حوارية بعنوان "من محاريب المسجد النبوي" وأمسية ثقافية بعنوان "غزوة الخندق - معالم وآثار" وورش عمل (تطور صناعة منتجات السعف – الأوتوبيوغرافيا - فنيات القراءة) إلى جانب ورش عمل خاصة للأطفال ( الرسم – كتابة الرسائل ) .يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب يأتي بتنظيمٍ من هيئة الأدب والنشر والترجمة بمشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولة تعرض أكثر من 60 ألف عنوان بمختلف اللغات ، حيث يستقبل زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 11 مساء استثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى 11 مساء .// انتهى //14:46ت م0035