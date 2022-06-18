الطائف 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسوجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتورعبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بفرش جامع الملك فهد ــ رحمه الله ــ بمحافظة الطائف بالسجاد الفاخر على مساحة تتجاوز 12 الاف متر مربع ، كذلك توريد وتركيب قواطع زجاجية لترشيد استهلاك الكهرباء بالجامع، ووحدات الإنارة بما يحقق كفاءة الإنفاق.جاء ذلك خلال جولة معاليه التفقدية لقطاعات الوزارة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بمحافظة الطائف أمس الأول،شملت المواقيت والمساجد الواقعة على طريق الحجاج القادمين براً ، وذلك في إطار التوجيهات السامية التي تنفذها الوزارة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.وأطلع على المشروعات الجديدة بالجامع التي شملت تكييف المسجد بـ 30 وحدة تكييف بقدرة 25 ألف طن لكل وحدة، وتطوير وتحسين الأرصفة والساحات الخارجية للمسجد، وتوريد وتركيب رخام فاخر في الساحات الداخلية للمسجد، إلى جانب مشروع تغيير النظام الصوتي للمسجد.وعلى هامش الجولة التي شملت محافظة الطائف التقى معاليه بمشرفي ومهندسي الصيانة والتشغيل واستمع لمتطلباتهم والخطط التشغيلية، موجهًا بمضاعفة الجهد ومتابعة العمل على مدار الساعة وزيادة عدد المراقبين والمراقبات ومشرفي الصيانة والتشغيل وتوفير كل المتطلبات لتلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.يذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية قام بجولة على ميقاتي وادي محرم وقرن المنازل ومرافق الميقاتين واطمأن على اكتمال الخدمات وجاهزيتها لاستقبال الحجاج، كما اطلع على خطة سير العمل في تفويج الزوار وتنظيم حركة السير وتهيئة المرافق الخدمية بالمواقيت والكونترات الخاصة بالتوعية والشاشات الإلكترونية.// انتهى //15:06ت م0038