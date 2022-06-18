المدينة المنورة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عبدالفتاح بن حسين سندي.وأطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير الديوان العام للمحاسبة المتضمن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة وأبرز إنجازات وجهود الديوان.وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية الدور المناط بالديوان العام للمحاسبة في مراقبة وتحسين أعمال الجهات الحكومية بالمنطقة بهدف رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدين.من جهته قدم سندي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لأعمال فرع الديوان الذي أسهم في تحقيق الفرع لعدد من الإنجازات .// انتهى //15:16ت م0039