باماكو 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واساعتمدت الهيئة التشريعية التي نصبها المجلس العسكري في مالي، قانوناً انتخابياً بعد إدخال تعديلات عليه، وإحالته لرئيس البلاد العقيد عاصيمي غويتا للمصادقة عليه، ليصبح ساري المفعول.وأوردت وكالة الأنباء المالية أن التعديلات شملت 92 تعديلاً على المسودة التي اقترحتها الحكومة وتشمل 219 مادة، وقد صوت لصالحها 115 برلمانيا، مقابل رفض 3 برلمانيين، فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت.وقالت الحكومة المالية إنه بمجرد اعتماد القانون ستحيل جدولاً زمنياً انتخابياً على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".وأوضح رئيس المجلس الانتقالي الكولونيل مالك دياو أن القانون الذي تم اعتماده يعتبر "تاريخيا"، مضيفا أن "الطريق مليئ بالعقبات".يذكر أنه من ضمن التعديلات التي تضمنتها المسودة الجديدة "تغيير تشكيلة الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات"، حيث انتقل عدد أعضائها من 7 أعضاء 4 منهم يعينهم رئيس الوزراء، إلى 15 عضوا، 3 منهم يعيّنهم الرئيس وعضو واحد يعينه رئيس الوزراء، وستعين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 7 أعضاء في الهيئة، بينما ستعين سلطات عامة مختلفة سائر الأعضاء.// انتهى //15:20ت م0040