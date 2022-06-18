المدينة المنورة 19 ذوالقعدة ١٤٤٣هـ الموافق 18 يونيو ٢٠٢2م واسيستقبل معرض المدينة المنورة للكتاب الزوار في مركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالعروض الفلكلورية التي تمثل جزءًا من تراث منطقة المدينة المنورة وذاكرتها فقد سجل اليوم الأول حضوراً لافتاً للفلكلور المديني عندما تجولت فرقة شعبية طيلة اليوم في أنحاء المعرض وسط تفاعل كبير من الزوّار ، كما حضرت القهوة السعودية كأحد رموز الثقافة وموروثاً أصيلاً أرتبط بتقاليد الكرم والضيافة السعودية .ويتعرف الزائر من خلال ركن مبادرة القهوة السعودية 2022 التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي، على 5 أنواع من القهوة السعودية تختلف طرق إعدادها ودرجات تحميص البن في كل منطقة أولها قهوة المنطقة الوسطى المكونة من البن والهيل المطحون والقرنفل والزعفران ويكون البن محمصاً بدرجة متوسطة ، أما قهوة المنطقة الشمالية فيكون فيها البن محمصاً بدرجة غامقة وتتكون من الهيل والبن المطحون ، فيما تتميز قهوة المنطقة الشرقية بإضافة الزعفران وتزيد قهوة المنطقة الغربية عن سابقاتها بإضافة المستكة ، في حين تكون حمصة بن القهوة في قهوة المنطقة الجنوبية فاتحة لبُنِ اللون وتتكون من البن والهيل المطحون وكذلك الزنجبيل والقرفة المطحونين والقليل من الزعفران ويضاف إليها الشمرة والقرنفل .وتشتهر المملكة بزراعة أجود أنواع البن وهو البن الخولاني السعودي كأحد أغلى وأندر الأنواع في العالم وعرفت جبال جازان بزراعته لتوفر جميع الظروف الجغرافية والمناخية المناسبة لزراعته والتربة الجبلية الغنية بالعناصر الغذائية لتتميز أشجار البن بجودة منتجها ونكهته ورائحته المميزة .// انتهى //15:26ت م0041