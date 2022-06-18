جدة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأنعش موسم جدة مبيعات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركين في الموسم، إضافة إلى أصحاب الأفكار والمبادرات ورواد الأعمال من الشباب الذين ازدانت مناطق الفعاليات بمشاركاتهم المميزة؛ حيث صنع "سوق السبت" داخل منطقة "جدة آرت بروميناد" مع تزايد أعداد زوار الموسم الذين تخطوا حاجز الـ 4 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها؛ بيئة استثمارية تتجدد أسبوعياً على مدى فعاليات الموسم.وسجل عشاق التسوق إقبالاً كبيراً على المعروضات المتنوعة التي أضفت أجواءً ممتعة على المنطقة مع باقي الفعاليات الترفيهية الأخرى، حيث تتنوع هذه المعروضات ما بين إكسسوارات وهدايا وملابس ومستلزمات منزلية وأطعمة وترفيه ورسومات وغيرها محققة الفائدة لأصحابها خاصة من ذوي المواهب الذين فتح لهم الموسم النقاط لتسويق منتجاتهم وأصبح نافذة لتطوير مهاراتهم والاستفادة من الفرص، وإيجاد روح المنافسة وفتح الفرص للوظائف الموسمية، وفرص استثمارية تناسب فئات المجتمع.// انتهى //15:46ت م0044