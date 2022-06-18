جديدة عرعر 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم في منفذ جديدة عرعر الحدودي، رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي بمناسبة وصول الدفعة الأولى من حجاج جمهورية العراق.وأكد سموه أن أن ما تقدمه مختلف الجهات العاملة في المنفذ تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله- وعنايتها بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى المملكة عبر المنافذ المختلفة ليكملوا رحلتهم إلى الديار المقدسة تحيطهم منظومة متكاملة من الخدمات.من جانبه أشاد رئيس هيئة الحج العراقية بحفاوة الاستقبال وبالتنظيم والإجراءات والخدمات التي وفرتها المملكة لخدمة حجاج ومعتمري العراق، وبما اتسمت به من مرونة.// انتهى //16:00ت م0046