كوالالمبور 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسوقفت " واس " على عملياتِ تفويجِ الحجيج إلى الأراضي المقدسة من مطار كوالالمبور من خلال ثلاث مراحل رئيسة.وتتضمن أولى المراحل ماقبل إنهاء إجراءات السفر، والثانية مرحلة إنهاء إجراءات السفر، والوصول إلى الطائرة خلال دقائق معدودة استعدادا للسفر .و يجري خلال المراحل الميسرة مطابقةُ شروطِ ومواصفات السفر من اشتراطات صحية وعامل السن وغيرها من الشروط المتحققه في الحاج .إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم ابتداءً من إصدار التاشيرات إلكترونياً حتى إنهاء إجراءات سفرهم في مطار كوالالمبور ، حيث يجري استقبالهم في صالة مبادرة طريق مكة والترحيب بهم وتوزيعهم على الكاونترات لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة .يُذكرُ أنَّ الجهاتِ المشاركةَ في صالة مطار كوالالمبور، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وشركة علم.// انتهى //16:59ت م0049