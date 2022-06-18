عدن 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسواصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.واستفاد من المشروع خلال الفترة من 25 حتى 31 مايو 2022م، 59.193 شخصًا، حيث جرى فرز 11.258 طفلًا، وتقديم العلاج لـ 743 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 1.709 حالات من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 4.182 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية.وجرى فرز 5.920 مستفيدًا من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 1.521 حالة، فيما حصلت 5.498 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) ، واستفادت 23.767 مراجعة من أنشطة التوعية، و 4.595 مستفيدة من ركن المشورة.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية.// انتهى //18:10ت م0058