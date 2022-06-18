أملج 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأقام ميدان الحوراء للهجن بمحافظة أملج أمس، الحفل الختامي لسباقه السنوي الذي يشرف عليه الاتحاد السعودي للهجن، بحضور محافظ أملج نايف المريخي ورئيس ميدان الحوراء للهجن مفلح الفايدي.واشتملت الأشواط النهائية للسباق على شوط الثنوات والحيل وحققت "العرفاء" لمالكها محمد البلوي المركز الأول وجاءت "العنود" للمالك إبراهيم البلوي في المركز الثاني فيما حققت "الكنز" للمالك جاسم الحويطي المركز الثالث، وفي الشوط الذي خصص للثنايا والزمول حقق المركز الأول "ريمان" للمالك فالح البلوي وحقق "نواف" لمالكه حسين اليامي المركز الثاني فيما حقق"البرق" للمالك نايف الجهني جائزة المركز الثالث, واختتمت السباقات بسباق الماراثون الذي حقق مركزه الأول "الذهبية" للمالك سليّم الجهني.وفي ختام الحفل سلم محافظ أملج ورئيس نادي الحوراء للهجن الجوائز للفائزين والدروع للمشاركين، كما قدم رئيس ميدان الحوراء درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة لمحافظ أملج.// انتهى //18:19ت م0060