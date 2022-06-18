جدة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسرسمت منطقة الأزياء في سيتي ووك بموسم جدة لمسات إبداعية جميلة أضافت على المنطقة طابعًا مختلفًا من التنوع والأزياء العصرية، وتميزت بعرض أزياء "مستوحى من الشارع" بأحدث الإطلالات الشبابية وبأفكار متجددة تهدف إلى تمكين المبدعين وتطوير مهاراتهم.وحول هذه التجربة أكدت المشرفة على الفعالية بسمة الشميمري أن الفعاليات تقام بشكل أسبوعي من بينها فعالية أزياء مستوحاة من تصاميم التسعينات، بالإضافة إلى فعالية التصاميم العصرية، مشيرة إلى أن فكرة الأزياء أتت من تصاميم الشوارع لخلق تجربة فريدة في المنطقة وجذب المنافسة والتحديات التي تتواكب مع مضمون الأزياء، مضيفة بأن معايير اختيار الشابات والشباب لتمثيل الأزياء تركز على الاهتمام بالتفاصيل من جميع النواحي مثل استقطاب "المودل" بطريقة احترافية لاستعراض هذه الثقافة وإضافة الخبرات على تصاميم المكان وتمكين المواهب من إبراز إمكانياتهم.// انتهى //18:20ت م0061