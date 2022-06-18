القاهرة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسأصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية العدد (43) من مجلته العلمية المتخصصة والمحكمة "الطفولة والتنمية" التي خصصت ملفًا كاملاً حول موضوع "شعر الأطفال" الذي يعد من أهم ألوان الأدب قربًا إلى وجدان الطفل، كما يسهم في تنمية قدراته ومهاراته في الاستماع والتحدث والإلقاء.وقال أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية والمشرف العلمي على مجلة "الطفولة والتنمية" الدكتور حسن البيلاوي في بيان للمجلس اليوم: إن ملف العدد "شعر الأطفال" تضمن عددًا من الموضوعات، منها "شعر الأطفال وانعكاسه على مخيلتهم"، و"نظرة تقييمية لشعر الأطفال عند أحمد شوقي"، و"المعالجات القيمية في شعر الأطفال الحديث في مصر"، و"الأهمية التربوية للشعر الموجّه للأطفال".وأضاف أن العدد تضمن أيضًا مجموعة من الدراسات والمقالات، منها "الصمت الاختياري لدى الأطفال"، و "الصلابة النفسية عند الأطفال وعلاقتها بالتنشئة الاجتماعية"، فضلاً عن عرض كتاب: "كيف تساعد طفلك الذي يعاني من صعوبات التعلم اللغوية؟".// انتهى //18:28ت م0062