الرياض 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسنظمت جامعة نايف العربية للعلم الأمنية أول ملتقى علمي لطلابها ، الذي افتتحه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان أمس الأول، بحضور نائب الرئيس الدكتور طارق بن صالح الريس.وحرصت الجامعة من خلال الملتقى على الالتقاء بالطلاب والطالبات ومناقشة واستعراض مشاريعهم البحثية الخاصة بهم والتعرف عليها من خلال المعرض المصاحب للفعالية، حيث شارك فيه 40 طالباً وطالبة قدموا قرابة الـ 35 عملًا علميًا، بالإضافة إلى تنمية المهارات البحثية والإبداعية والابتكار لدى الطلاب والطالبات، والعمل معهم كشركاء لإيجاد بيئة علمية وبحثية إيجابية تنافسية بينهم، مع الحرص على تعزيز المكانة العلمية للجامعة من خلال التعريف بالمخرجات العلمية والبحثية للبرامج الأكاديمية التي تنفذها.وأكد معالي الدكتور البنيان في كلمته التي ألقاها في بداية الملتقى أن الجامعة تولي عمليات التطوير والتحديث لمناهجها أولوية كبيرة وأنها عندما عملت على تطوير البرامج الأكاديمية خلال السنوات الماضية، كما أنها تركز على التخصص في مجال العلوم الأمنية وتميز المخرجات التعلمية في النواحي المهارية والمعرفية والسلوكية، مشيرًا إلى أن الجامعة سعت لتطوير برامج أكاديمية نوعية تراعي الاحتياجات الملحة للأجهزة الأمنية العربية.وقدم شكره للطلاب والطالبات على المستوى الرفيع والعروض المميزة، التي تضاهي مثيلاتها في الجامعات العالمية، معربًا عن امتنانه لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة لجهودهم في الإشراف على طلبة مشاريع التخرج.يذكر أن الملتقى شهد تقديم عدد من الأعمال العلمية لمجموعة متميزة من مشاريع التخرج والملصقات العلمية في عدة مجالات تضمنت التحقيق الجنائي الرقمي، العملات الرقمية، المسؤولية الجنائية، حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، حيث فازت 6 أعمال منها كأفضل مشاريع بحثية .// انتهى //18:41ت م0065