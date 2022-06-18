رياضي / اليابان تهزم أستراليا بثلاثية وتحصل على المركز الثالث في أمم آسيا تحت 23 عاماً
السبت 1443/11/19 هـ الموافق 2022/06/18 م واس
طشقند 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واس
حصل المنتخب الياباني على المركز الثالث في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، بتغلبه على نظيره الأسترالي 3 / صفر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وتقدم كين ساتو للمنتخب الياباني في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل تروين لاعب المنتخب الأسترالي الهدف الثاني لليابان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 63 سجل شوتا فوجيو الهدف الثالث لليابان.
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18:41ت م
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