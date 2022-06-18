طشقند 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسحصل المنتخب الياباني على المركز الثالث في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً، بتغلبه على نظيره الأسترالي 3 / صفر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وتقدم كين ساتو للمنتخب الياباني في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل تروين لاعب المنتخب الأسترالي الهدف الثاني لليابان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 63 سجل شوتا فوجيو الهدف الثالث لليابان.// انتهى //18:41ت م0066