حضرموت 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسقدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 340 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو 2022 م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى تقديم 1.435 خدمة للمستفيدين، حيث بلغت نسبة الذكور 68 % ونسبة الإناث 32% ، بينما شكلت نسبة النازحين 17 % ونسبة المقيمين 83 % من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 121 مريضا، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 219 مريضًا.// انتهى //18:41ت م0067