بيروت 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 20,000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10,000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.ويأتي هذا في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع تواجدهم.// انتهى //18:41ت م0068