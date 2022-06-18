عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في شمال لبنان
السبت 1443/11/19 هـ الموافق 2022/06/18 م واس
بيروت 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع 20,000 ربطة خبز يومياً للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10,000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.
ويأتي هذا في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع تواجدهم.
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18:41ت م
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