القاهرة 19 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 18 يونيو 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي يزور مصر حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ورحبا بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //18:42ت م0070